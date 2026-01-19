Haberler

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Emniyet ekipleri, yapılan baskınlarda toplamda 434 sentetik uyuşturucu hap ve 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 434 sentetik uyuşturucu hap ve 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.İ. ve İ.H.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
