Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, F.A. ve M.K. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yerköy ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 şüphelinin üzerinde ve durdurulan bir otomobilde yapılan aramada bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.A. ve M.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel