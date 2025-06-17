Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı
Yozgat kent merkezi ve Yerköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirerek gözaltı işlemlerini sürdürüyor.
Yozgat kent merkezi ve Yerköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel