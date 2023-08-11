Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Güncel Haberler
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen bir şüpheli tutuklandı. Operasyonda 48 kök hint keneviri, 19.92 gram esrar ve 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Yozgat'ta ormanlık alan içerisinde hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli R.K'nın ikametgahında, iş yerinde ve ormanlık alanda yapılan aramada 48 kök hint keneviri, 19.92 gram esrar ve 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - YOZGAT