Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen bir şüpheli tutuklandı. Operasyonda 48 kök hint keneviri, 19.92 gram esrar ve 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.