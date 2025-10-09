Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Yozgat'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 142 gram bonzai ve 50 fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat'a bir araçla uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Tespit edilen şüpheli M.E.Ş'nin bulunduğu aracı kent merkezinde durduran ekipler, yaptıkları aramada 142 gram bonzai ve 50 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.E.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel