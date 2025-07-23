Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonları: 8 Gözaltı

Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonları: 8 Gözaltı
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Yozgat'ta gerçekleştirilen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, kent merkezi ve çevresinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalar yaptı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında Hint keneviri ve sentetik uyuşturucu bulunuyor.

Yozgat'ta düzenlenen 3 uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi, Sorgun ve Boğazlıyan ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Emniyet ekiplerince yapılan aramalarda 11 kök Hint keneviri, 86,40 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve 25 gram bonzai ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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