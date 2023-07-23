Yozgat'ta Uyuşturucu Madde Üretimi Yapan Şahıs Tutuklandı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde bulunan bir evde uyuşturucu imal edildiği üzerine çalışma başlattı. Evde yapılan aramada 303 gram uyuşturucu madde, 41 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yozgat'ta evinde uyuşturucu madde ürettiği belirlenen şahıs, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde bulunan bir evde uyuşturucu imal edildiği üzerine çalışma başlattı. Evde yapılan aramada 303 gram uyuşturucu madde, 41 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca Y.O. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.O., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - YOZGAT