Yozgat'ta Uyuşturucu Kullanan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yozgat'ta uyuşturucu kullandığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sorgun ilçesinde Mükremin Göleti mevkisinde yaptıkları devriye görevinde şüpheliler A.T, Y.A. ve M.E.Ü'nün uyuşturucu kullandığını tespit etti.

Şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan üst aramasında 1,8 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.