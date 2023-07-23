Yozgat'ta Uyuşturucu İmalatı Yapan Zanlı Tutuklandı

Yozgat'ta evinde uyuşturucu imalatı yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde Y.O'nun evinde uyuşturucu imal ettiğini belirleyerek operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 303 gram esrar, 41 kök Hint keneviri, hassas terazi, tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Y.O. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.