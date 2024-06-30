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Yozgat'ta Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında hedeflenen 1000 ünite kan toplamak

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay'ı Yozgat Kan Bağış Merkezi Sorumlusu Dr. Tuba Aslan Yıldız, Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda konuşlandırdıkları kan bağışı tırında, kampanya başlattıklarını söyledi.

Yozgat Kan Bağışı Merkezi'nin belirli aralıklarla Sorgun'da kan bağışı kampanyası düzenlediğini ifade eden Yıldız, "Burada her kampanyada bir öncekinden daha fazla bağışçı bulabiliyoruz. Sorgun ilçemizde düzenli kan bağışı yapan vatandaşlarımız var. Bir hafta içerisinde 500 üniteye yakın kan topladık. Hedefimiz 8 Temmuz'a kadar 1000 ünite kan toplamak. İnşallah bu hedefimize ulaşacağız." diye konuştu.???????

Kaynak: AA / Güncel

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