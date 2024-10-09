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Yozgat'ta Trafik Kazasında 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Yozgat'ta Trafik Kazasında 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Yozgat'ta hafif ticari aracın çarpması sonucu 14 yaşındaki M.E.B. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kazanın detayları ise olay yerinde bulunan tanıklar tarafından paylaşıldı.

Yozgat'ta hafif ticari aracın çarptığı 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre H.O.Y. yönetimindeki 40 ABJ 768 plakalı hafif ticari araç, Yozgat-Sivas kara yolu kent merkezinde yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki M.E.B.'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan M.E.B, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafif ticari araçta bulunan Sedat Bahar, gazetecilere, çocuğun bariyerden atlarken dengesini kaybederek aracın üstüne düştüğünü söyledi.

Bahar, "Herhalde çocuğun ayağı bariyere sıkıştı ve kaputun üzerine düştü." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

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