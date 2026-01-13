Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili polis inceleme başlattı.
M.Ç. idaresindeki 66 ABE 815 plakalı otomobil, Atatürk Yolu Sanayi Sitesi Kavşağı'nda A.B.K. yönetimindeki 66 AE 700 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel