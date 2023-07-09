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Yozgat'ta Trafik Kazası: 6 Kişi Yaralandı

Yozgat'ta Trafik Kazası: 6 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

O.K. yönetimindeki 06 ED 6478 plakalı otomobil, kent merkezi Yozgat-Kayseri kara yolu kavşağında, G.A. idaresindeki 75 AK 798 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 75 AK 798 plakalı otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Yozgat Güncel Haberler

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