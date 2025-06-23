Yozgat'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Yozgat'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
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Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı. Olay yerinde yalan sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri müdahalede bulundu.

YOZGAT'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında E-88 Karayolu, Çalatlı Köyü mevkisinde meydana geldi. Hakan Z. idaresindeki 81 AAT 619 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapan Talha Kaymak idaresindeki 34 ZT 1493 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Talha Kaymak ve eşi Şükran Kaymak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan diğer sürücü Hakan Z. ise sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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