Yozgat'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Yozgat'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
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Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Çarpışan otomobillerden biri H.Z. diğer ise T.K. tarafından kullanılıyordu. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

H.Z. idaresindeki 81 AAT 619 plakalı otomobil Sivas-Yozgat kara yolu Çalatlı köyü kavşağında, T.K. idaresindeki 34 ZT 1493 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada T.K. ve eşi Ş.K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı H.Z. sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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