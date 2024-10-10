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Yozgat'ta Trafik Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Yozgat'ta Trafik Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Yozgat'ta bir çocuk, refüjdeki demirlerin üzerinden atlayarak yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

YOZGAT'ta refüjdeki demirlerin üzerinden atlayıp, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Bal (14), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde kent merkezi Yozgat- Sivas karayolunda meydana geldi. Mehmet Bal, refüjde bulunan demirlerin üzerinden atlayıp yolun karşısına geçmek istedi. H.O.Y. yönetimindeki 40 ABJ 768 plakalı hafif ticari araç, Bal'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bal, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Bal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bal'a çarpan hafif ticari araçta bulunan S.B., çocuğun demirlerden atlayıp dengesini kaybederek aracın üstüne düştüğünü iddia etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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