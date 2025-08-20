Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki yol silindirine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki yol silindirine çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Duralidayılı köyü yakınında meydana geldi. Çekerek'ten Sorgun yönüne giden Nuri Şanlı (73) yönetimindeki 06 EY 0564 plakalı hafif ticari araç, park halindeki yol silindirine çarparak tarlaya savruldu. Hurdaya dönen otomobildeki Fermude Şanlı (69) hayatını kaybetti, sürücü Nuri Şanlı yaralandı. Yaralı sürücü, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şanlı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Icardi, Galatasaraylı taraftara kafa attı

Icardi, Galatasaraylı taraftara kafa attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nuray Sayarı, eşiyle arasındaki yaş farkı iddialarına son noktayı koydu

Eşiyle arasındaki yaş farkı iddialarına son noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.