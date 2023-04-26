Yozgat'ta toplu açılış töreninde Destici ve Erbakan konuştu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milliyetçilik, vatanseverlik, millet ve önderlik sözde olmaz, özde olur, yürekten ve kalpten gelir. Siyasi çıkarlar, şahsi menfaatler için devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali tehlikeye atılmaz.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milliyetçilik, vatanseverlik, millet ve önderlik sözde olmaz, özde olur, yürekten ve kalpten gelir. Siyasi çıkarlar, şahsi menfaatler için devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali tehlikeye atılmaz. İnanıyorum ki 14 Mayıs'ta bu çakma, fason milliyetçilere en büyük cevabı Yozgat verecektir." dedi.

Destici, Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'a giderken bir tarafta devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini hedefleyen Cumhur İttifakı'nın, diğer tarafta da PKK'nın siyasi uzantıları ve diğer terör örgütlerinin desteğiyle seçime giden yedili masasının olduğunu belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik eleştirilerde bulunan Destici, şöyle konuştu:

"Sözde milliyetçiyim diyen, Akşener'in olanlara sesi çıkıyor mu? Kemal Kılıçdaroğlu bağıra bağıra tüm sesiyle 'Avrupa yerel yönetimler özerklik şartını getireceğim, PKK'ya özerklik vereceğim' derken Akşener'in sesi çıkıyor mu? HDP ve PKK'yla kol kola seçime gitmesine hiç itirazı var mı? Peki bunlara sessiz kalan birisi Türk milliyetçisi olabilir mi? Bunlara sessiz kalıyorsun ve sen Türk milliyetçisi değilsin. Senin partin Türk milliyetçilerinin partisi değil. Hiçbir Türk milliyetçisi de sana oy vermeyecek ve vermemelidir. Milliyetçilik, vatanseverlik, millet ve önderlik sözde olmaz, özde olur, yürekten ve kalpten gelir. Siyasi çıkarlar, şahsi menfaatler için devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali tehlikeye atılmaz. İnanıyorum ki 14 Mayıs'ta bu çakma, fason milliyetçilere en büyük cevabı Yozgat verecektir."

Destici, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek, devleti tüm gücüyle, tüm kurumlarıyla deprem bölgesinde olduğunu dile getirdi.

Yaraların sarıldığını ve sarılmaya devam ettiğini aktaran Destici, "Herkese başını sokacağı bir çadır, bir konteyner verildi. Şu anda 100 binlerce konutun temeli atıldı. İşte köy evlerinin bir kısmı Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla teslim edildi. Devletimiz tüm gücüyle orada." ifadelerini kullandı.

Yozgat'ın da 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en güçlü desteği vereceğini ve beklediği haklı yatırımların tamamını alacağını söyleyen Destici, Cumhur İttifakı'na destek istedi.

Erbakan: "Eyalet sistemi demek Türkiye'nin parçalanması demek"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

14 Mayıs'taki seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında gireceklerini hatırlatan Erbakan, "Bu kararımız, her şeyden önce ülkemizin, milletimizin yeni nesillerimizin, aile yapımızın, devletimizin, vatanımızın selameti için korunması için atılmış son derece stratejik ve önemli bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bloğun "yedili masa"nın "yedili maşa" olarak karşılarında durduklarını anlatan Erbakan, "Ne diyorlar bunlar? Diyorlar ki 'Efendim 4-6 yaş arasındaki çocuklara Kur'an öğretmek çağ dışılıktır ve Taliban zihniyetidir. Biz iktidar olursak okul öncesi dönemde çocukların Kur'an öğretilmesine karşıyız.' Buna müsaade etmeyin." dedi.

Erbakan, CHP'li bir milletvekili adayının, " Türkiye'nin dört bir yanında camilerde hoparlörlerden ezan okunması, insanları rahatsız ediyor. Bunun yaşlısı var, hastası var. Ders çalışıp, dinlenmeye çalışan öğrencisi var. Mesaide yorulmuş, istirahat edeni var. Öyleyse biz bu ezanı sadece caminin içinde okutalım." sözlerini duyduğunda kulaklarına inanamadığını anlattı.

Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bloğun LGBT'yi savunduğunu öne süren Erbakan, "CHP'ye ne diyeceksiniz? Bizzat genel başkanları ve cumhurbaşkanı adayları, yedili masanın cumhurbaşkanı adayı. Bir programda soruyorlar, diyorlar ki 'LGBT Türk aile yapısına zarar verir mi sizce?' 'Ne münasebet efendim? Neden zarar versin? Herkesin kendi kişisel tercihidir' diyor. Cumhurbaşkanı adaylarının ağzından çıkan bu cümle bu millete, bu ülkeye, bu vatana yakışır mı Allah aşkına?" diye konuştu.

HDP'nin temsilcilerinin ise yedili masa iktidarında cezaevlerindeki arkadaşlarını çıkaracaklarını söylediklerini ileri süren Erbakan, şöyle devam etti:

"Neyi kastediyor? 'Teröristleri çıkartacağım' diyor. 'Abdullah Öcalan dahil olmak üzere teröristleri çıkartacağım' diyor. CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Diyarbakır'da geçen hafta açıklama yaptı. Ne diyor açıklamasında? 'Biz bu ittifakı oluştururken HDP'nin 2019 yılında yayımladığı 11 maddelik tutum belgesini tam olarak kabul ettik ve ittifak protokolümüze yazdık.' Ne diyor o tutum belgesinde? 'Demokrasi ve özgürlük için yerinden ve yerelden yönetim şarttır' diyor. Ne demek bu? Eyalet sistemi demek, özerklik demek, Allah vermesin Türkiye'nin bölünüp parçalanması demek."

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ise Yozgatlıların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hizmet siyasetini destekleyeceğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Kuru lafa, şana şöhrete, asılsız vaatlere değil, siyasetin hizmet için yapıldığının idraki içerisinde gereğini yapacaklardır. Bakınız Türkiye'de siyaset çoğu zaman inkar esasına dayanır. Ne yaptılar ki ne ettiler ki tarzında işin önünü, sonunu bilmeden konuşanlar olabilir. Geriye dönüp bir bakalım. Türkiye değişti. Türkiye içerisinde en çok değişen illerden birisi de Yozgat'tır. Bu hizmeti kazandıranlara fiilen teşekkür için de önümüzde bir tarih var, 14 Mayıs."