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Yozgat'ta tır ile iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

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Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında, tır ile iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ta tır ile iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

G.C. yönetimindeki 06 ZEK 92 plakalı otomobil, O.Y'nin (36) kullandığı tır ve T.A. idaresindeki 06 AGC 863 plakalı otomobil, E-88 kara yolu Kuyumcu köyü kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü G.C. ile aracındaki 2 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan 3 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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