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Yozgat'ta tır ile iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

20 Aralık 2023 17:02 Güncelleme: 17:04 Abone Ol

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında, tır ile iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.