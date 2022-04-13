Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 parça ele geçirildi - Haberler

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Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 parça ele geçirildi

AA - Ömer Ertuğrul - Güncel
Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 23 parça ele geçirildi

Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 6 sikke, 1 yüzük, 16 obje ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 6 sikke, 1 yüzük, 16 obje ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Sarıkaya ilçesinde bir şüphelinin tarihi eser bulundurduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Şüpheli H.K'nin ev, iş yeri ve aracında yapılan aramada 6 sikke, 1 yüzük, 16 obje ile dedektör, kazı malzemeleri ile 2 kurusıkıdan çevrilme tabanca, 17 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

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