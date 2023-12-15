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Yozgat'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

15 Aralık 2023 15:33 Güncelleme: 15:34 Abone Ol

Yozgat'ta yapılan operasyonda bir otomobilde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 342 sikke, 24 yüzük ve 11 obje ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.