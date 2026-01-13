Yozgat ve 3 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Yozgat'ta hava sıcaklıklarının sıfırın altında 11 dereceye kadar düşmesi ve buzlanma riski nedeniyle kent merkezi ile bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel ile çocukları bulunan anneler de idari izinli sayılacak.
Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın kent merkezi ile Akdağmadeni, Çandır ve Çekerek ilçelerinde eğitime ara verildi.
Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye kadar düşmesi ve buzlanma riski nedeniyle kent merkezi ile 3 ilçede, özel öğretim okulları da dahil olmak üzere tüm kademelerdeki okullar ile tüm özel öğretim kurslarında, kurumlarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı, eğitime ara verilmeyen ilçelerdeki durumun, meteorolojik verilere göre ilgili kurullar tarafından değerlendirileceği kaydedildi.