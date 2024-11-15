Yozgat'ta Sis, Trafikte Zorluklara Neden Oluyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde gece saatlerinde etkisini gösteren sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşerken, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Sorgun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Kaplan, pastırma sıcaklarının yaşandığı bu günlerde gece ile gündüz sıcaklık farklarından dolayı özellikle sabaha karşı sis meydana geldiğini belirterek, "Sürücülerimiz sisli havalarda çok dikkatli olsunlar. Gece hava sıcaklığı eksi derecelere düştüğü için sisli havalarda yollarda buzlanma olabilir. Sis farlarını mutlaka yaksınlar, araç mesafelerine çok dikkat etsinler ve trafikte daha yavaş seyretsinler." dedi.