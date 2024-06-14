Yozgat'ta Şiddetli Rüzgar ve Sağanak Sonucu Binaların Çatıları Uçtu
Yozgat'ta yaşanan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sonucunda birçok bina çatısı uçtu ve su baskınları yaşandı. Rüzgarın etkisiyle 8 bina çatısı uçarken, ağaçlar devrildi ve çatıdan kopan kalaslar araçlara zarar verdi. Sağanak yağış ise yollarda su birikintilerine neden oldu ve sürücüler zorlukla ilerleyebildi. Belediye itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri olay yerine intikal ederek temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başladı.
Yozgat'ta şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, su baskınları yaşandı.
Kent merkezi ve köylerde akşam saatlerinde çıkan şiddetli rüzgar, 8 binanın çatısını uçurdu, ağaçları devirdi. Çatıdan kopan kalaslar bazı araçlara hasar verdi.
Rüzgarın ardından başlayan sağanak ise yollarda su birikintileri oluşturdu. Sürücüler su birikintisi olan yollarda ilerlemekte güçlük çekti, bir binanın bodrum katını su bastı.
Belediye itfaiye ekipleri, çatılardan yollara düşen kalas parçalarını temizledi, AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.