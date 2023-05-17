Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde şiddetli rüzgar, sanayi sitesindeki bazı iş yerlerinin çatısını uçurdu.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde şiddetli rüzgar, sanayi sitesindeki bazı iş yerlerinin çatısını uçurdu.
Akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar ilçede hayatı olumsuz etkiledi.
Sanayi sitesinde, rüzgar 5 iş yerinin çatısını uçurdu.
Çatıdan kopan parçalar etrafa saçılırken park halindeki bir araca zarar verdi.
Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel