Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

YOZGAT'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, bir caminin minaresi hasar gördü.

Yozgat merkez ve ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte tabelalar uçtu, ağaçlar devrildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde kum fırtınası oluştu. Rüzgarın etkisiyle merkeze bağlı Bozlar köyündeki caminin minaresi hasar gördü. Mutafoğlu Mahallesi'nde bir apartmanın çatısı uçtu. Yine şehir merkezinde bazı binaların çatılarında hasar oluştu. Belediye ekipleri hasar meydana gelen bölgelerde önlem aldı.