YOZGAT'TA ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU - Haberler

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YOZGAT'TA ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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YOZGAT'ta etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 binanın çatısı uçtu, çevreye saçılan parçalar 5 otomobilde hasar oluşturdu.

YOZGAT'ta etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 binanın çatısı uçtu, çevreye saçılan parçalar 5 otomobilde hasar oluşturdu.

Yozgat kent merkezinde son 2 gündür etkili olan rüzgarın kuvvetini artırmasıyla birlikte, Aşağı Çatak Mahallesi'ndeki 5 katlı Tuna Apartmanın çatısı uçtu. Binanın bacası zemin katta bulunan camcı dükkanının içine çöktü. Dükkanında cam işleriyle uğraştığı sırada büyük bir gürültü duyduğunu söyleyen Selahattin Koştan, "Binanın çatısı caddeye düştü ve çevredeki araçlara hasar verdi. O sırada yıkılan binanın bacası da içeri uçtu, molozlar dükkanın tavanından içeri döküldü" dedi.

Karatepe Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Susam Apartmanın da çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar 5 araca zarar verdi. (DHA)

YOZGAT'TA ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU

YOZGAT'TA ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU

YOZGAT'TA ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU

YOZGAT'TA ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

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