Yozgat'ta Sevinç Kutlamaları Başladı

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri sonrasında Yozgat'ta vatandaşlar meydanlara çıkarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlarına göre zaferi, Yozgat'ta Cumhur İttifakı'nı destekleyen vatandaşları sevince boğdur. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, davul zurna eşliğinde seçim sonuçlarını kutlamaya başladı. Ellerine Türk bayrağı, AK Parti ve MHP bayrağı alan vatandaşlar meydanları doldurdu. Kimi vatandaşlar da araçları ile konvoy oluşturdu. Kutlamaya katılan vatandaşlardan Gökhan Şahin mutlu olduklarını söyleyerek sonuçların ülke için hayırlı olmasını diledi. Yozgatlılar olarak her zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını belirten Murat Duyar ise mutluluğunu ifade etti. - YOZGAT