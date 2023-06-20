Yozgat'ta etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü. Bazı ev ve iş yerlerinde hasara yol açan selde ekili dikili alanlar da zarar gördü.

Yozgat'ta sel hayatı olumsuz etkiledi

YOZGAT - Yozgat'ta etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü.

Yozgat'ta öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Divanlı Mahallesinde etkisini artıran sağanak, bir süre sonra sele dönüştü. Selde ekili dikili alanlar zarar görürken derelerde de taşkınlar meydana geldi. Bazı ev ve iş yerlerinde ise hasara yol açtı.

Mahalle sakinlerinden Necati Şahin şiddetli yağışın yaklaşık bir saat sürdüğünü söyleyerek derelerden taşan suyun evlere girdiğini ifade etti. Şahin, "Ekili olan alanlarımız zarar gördü. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Hayvanları zor kurtardık. Şimdi eve, avluya dolan suları temizlemeye çalışıyoruz, mağdur olduk." dedi.

İş yerinin su bastığını hızar makinesi ve cihazlarının zarar gördüğünü belirten Salih Yılmazer de mağdur olduklarını söyledi.