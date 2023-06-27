Yozgat'ta Şehitlik Ziyareti

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta Kurban Bayramı arifesinde il protokolü, şehit aileleri ve vatandaşlar şehitliği ziyaret edip, önce dua ettiler sonrasında da şehit mezarlarına karanfil bıraktılar.

Yozgat'ta Kurban Bayramı arifesinde il yöneticileri, şehit aileleri ve vatandaşlar şehitliği ziyaret etti. Şehitlikte dua edilip, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Yozgat Şehitliği'nde düzenlenen bayramlaşma törenine Yozgat Valisi Ziya Polat, il protokolü, milletvekilleri, şehit yakınları, vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından katılımcılar şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehit yakınları, katılımcıların başsağlığı dileklerini de kabul ederken hüzünlü anlar yaşandı. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 11 Mayıs 2001 tarihinde terör örgütü üyeleriyle çıkan silahlı çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 3 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını yitiren Komiser Tevfik Fikret Erciyas'ın babası Azmi Erciyas, her resmi törende olduğu gibi bayram arifesinde de oğlunun mezarının başından ayrılmadı, dua edip, gözyaşlarını gizlemeye çalıştı.