Yozgat'ta şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi

Yozgat'ta Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri'ndeki yemekte konuşan Vali Ziya Polat, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de hayırlı sağlıklı ömür diledi.

Polat, devlet ve milletin şehit yakınları ve gazilerin emrinde olduğunu belirterek, "Allah bizi, şehitlerimize, gazilerimize, onların emaneti ailelerine mahcup etmesin. Bu vatan şehadet şerbetini koşa koşa içenlerin sayesinde ayakta duruyor. Jandarma teşkilatımızın 183. yıl dönümünü gönülden kutluyorum." dedi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Başer de Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183'üncü yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Başer, "Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında gece, gündüz, soğuk, sıcak, yağmur, çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Yemeğe Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, şehit yakınları ve gaziler katıldı.