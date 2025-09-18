Yozgat'ta 'Şehadetin Başladığı Noktadan Sonsuzluğa' sergisi açıldı

Yozgat'ta 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında şehitlerin kıyafetleri, kullandığı özel eşyalar ile çeşitli fotoğrafların yer aldığı "Şehadetin Başladığı Noktadan Sonsuzluğa" adlı serginin açılışı yapıldı.

Eski Askerlik Şubesi binasındaki serginin açılış kurdelesini, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, şehit yakınları ve gaziler kesti.

Topal, gazetecilere yaptığı açıklamada, serginin yarın akşama kadar gezilebileceğini söyledi.

Etkinliği Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ile düzenlediklerini belirten Topal, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını, anılarını ve eşyalarını sergiledik. Tüm Yozgatlıları sergimize davet ediyorum." dedi.

Açıkgöz de serginin kentte ilk kez düzenlendiğini ifade ederek, "Şehitlerimizin çocukluklarından itibaren kullandıkları eşyaları yakınlarından emanet alarak sergiledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şehitlerin kıyafetleri, kullandığı özel eşyalar ile çeşitli fotoğrafların yer aldığı serginin açılışına şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar da katıldı.