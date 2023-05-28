Yozgat'ta seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranları

Yozgat'ta yapılan 14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları belli oldu. İl genelinde Erdoğan %72,7, Kılıçdaroğlu %21,34 oy aldı. Detaylar haberimizde.

Kemal Kılıçdaroğlu Yozgat'ta kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Yozgat'ta kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Yozgat oy oranlarını Yozgat geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Yozgat Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE YOZGAT'TA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre Yozgat'tagenelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde %72,7; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %21,34 ve Sinan Oğan yüzde %5,61 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,35 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN YOZGAT'TA KAÇ OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Yozgat'ta%72,7 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU YOZGAT'TA KAÇ OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Yozgat'ta %21,34 oy aldı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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