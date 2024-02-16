Yozgat'ta Sahte İçki Operasyonu: Gözaltına Alındı
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde evinde sahte içki imal ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkaya ilçesinde S.Ç'nin evinde ticari amaçlı içki ürettiği bilgisi aldı. Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 10 litre sahte içki, 18 litre etil alkol ve 18 anason kiti ele geçirdi. Gözaltına alınan S.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde evinde sahte içki imal ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkaya ilçesinde S.Ç'nin evinde ticari amaçlı içki ürettiği bilgisi aldı.
Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 10 litre sahte içki, 18 litre etil alkol ve 18 anason kiti ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.