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Yozgat'ta Sahte Alkol Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Yozgat'ta Sahte Alkol Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
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Yozgat'ta emniyet ekipleri, sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen operasyonda 20 litre etil alkol ele geçirirken, 1 şüpheliyi yakaladı. Operasyon, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Yozgat'ta emniyet ekiplerince sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreten ve dağıtan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamında, sahte alkol ürettiği belirlenen Ş.G'nin evine baskın yapıldı.

İkamette yapılan aramada 20 litre etil alkol ve sahte alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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