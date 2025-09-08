Haberler

Yozgat'ta Sağanak Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Yozgat'ta Sağanak Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi
Yozgat'ta etkili olan sağanak yağmur nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zorluklar yaşadı. Ulaşımda aksamalara neden olan yağmur suyu, karayolları ekipleri tarafından tahliye edildi.

Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yağmur sularının Yozgat-Kayseri kara yolu Üniversite Kavşağı'nda mazgalları tıkaması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı.

Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yolda biriken suyu tahliye etmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Sağanağa yolda yakalanan motosiklet sürücüsü Berat Kılıçarslan, yağmur sonrası oluşan birikintilerin motorcuları zor durumda bıraktığını belirtti.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
