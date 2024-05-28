Yozgat'ta sağanak yağış trafikte aksamalara yol açtı
Yozgat'ta kuvvetli yağış sonucu yamaçtan akan çamur, trafikte aksamalara neden oldu. Trafik ekipleri uyarıda bulunurken, belediye ve karayolları ekipleri yollarda temizlik çalışması yaptı.
Yozgat'ta sağanak nedeniyle yamaçtan akan çamur trafikte aksamalara yol açtı.
Kentte kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Mazgallardan sular taşarken, Sungurlu Caddesi Kırıklı mevkisinde yamaçtan akan çamur trafiğin aksamasına neden oldu.
Trafik ekipleri, sürücüleri uyarırken, Yozgat Belediyesi ve Karayolları ekipleri yollarda temizlik çalışması yaptı.
Öte yandan Yerköy'ün Saray köyünde ise tarlalarda su birikintileri oluştu.