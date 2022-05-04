Yozgat'ta sağanak yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı - Haberler

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Yozgat'ta sağanak yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı

İhlas Haber Ajansı - Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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Yozgat'ta sağanak yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı Yozgat'ta etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta sağanak yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı

YOZGAT - Yozgat'ta etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin meydana geldiği ana yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kent merkezinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yozgat-Kayseri karayolu Cemil Çiçek Bulvarı'nda mazgalların tıkaması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçların ise arızalandığı görüldü.

Sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyaran trafik ekipleri de tıkanan mazgalları ağaç dallarıyla açtı. Yoldaki suyun tahliye edilmesiyle trafik akışı da normale döndü.

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel

Yozgat, su, Güncel, Haberler

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