Yozgat'ta Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
Yozgat ve çevresinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, ekili alanlarda zarara yol açarken, şehir merkezinde de maddi hasara neden oldu.
Yozgat ve bazı köylerinde etkili olan sağanak ile dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte rüzgarla birlikte etkisini artıran sağanağın ardından dolu etkili oldu.
Dolu, merkeze bağlı Lök, Başınayayla ve Erkekli köylerinde ekili alanlarda zarara yol açtı.
Kent merkezinde ise rüzgarın etkisiyle kırılan ağaç dalı, park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek araca zarar verdi.
Dolunun ardından çiftçiler tarlalarına giderek zarar gören ekili alanlarını inceledi.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel