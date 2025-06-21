Yozgat'ta Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Yozgat ve bazı köylerinde etkili olan sağanak ile dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte rüzgarla birlikte etkisini artıran sağanağın ardından dolu etkili oldu.

Dolu, merkeze bağlı Lök, Başınayayla ve Erkekli köylerinde ekili alanlarda zarara yol açtı.

Kent merkezinde ise rüzgarın etkisiyle kırılan ağaç dalı, park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek araca zarar verdi.

Dolunun ardından çiftçiler tarlalarına giderek zarar gören ekili alanlarını inceledi.