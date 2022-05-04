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Yozgat'ta sağanak etkili oldu

AA - Ömer Ertuğrul - Güncel
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Yozgat'ta sağanak etkili oldu

Yozgat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde yaklaşık yarım saat etkili olan yağış yolları göle çevirirken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Cemil Çiçek Bulvarı, Çemsan mevkisinde oluşan su birikintisinden geçen bazı araçlar arızalandı.

Trafik ekipleri sürücüleri uyarırken, polis, tıkanan mazgalları ellerine aldıkları dal parçasıyla açtı.

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Yozgat, Güncel, Haberler

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