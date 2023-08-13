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Yozgat'ta Rüzgarın Etkisiyle Buğday Tarlasında Yangın Çıktı

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde rüzgarın etkisiyle çıkan yangında 10 dakikada 500 dönüm biçilmemiş buğday küle döndü. İtfaiye ekipleri yangının büyümemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde buğday ekili alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle 10 dakikada 500 dönüm biçilmemiş buğday küle döndü.

Yangın, Duralidayılı köyünde akşam saatlerinde çıktı. Yangını gören köy halkı tarlalara sıçramaması için traktör yardımıyla tarlanın çevresini sürdü. İhbar üzerine olay yerine Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Ekipler yangının büyümemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Buğday tarlasında ilk belirlemelere göre 500 dönüm alanın yandığı belirlendi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Yozgat Güncel Haberler

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