Yozgat'ta Ruhsatsız Silah Taşıyan Şüpheli Gözaltına Alındı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde ruhsatsız silah taşıyan bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Ormanlık alanda yapılan operasyonda çeşitli silahlar ve mermiler ele geçirildi.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde ruhsatsız silah taşıyan 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bulunan ormanlık alanda 1 kişinin ruhsatsız silah taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen şüphelinin üzerinde ve bölgede arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 60 tabanca fişeği, 52 av tüfeği fişeği, 3 tüfek şarjörü, tabanca şarjörü ve kasatura ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel