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Yozgat'ta Ruhsatsız Silah Taşıyan Şüpheli Gözaltına Alındı

Yozgat'ta Ruhsatsız Silah Taşıyan Şüpheli Gözaltına Alındı
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde ruhsatsız silah taşıyan bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Ormanlık alanda yapılan operasyonda çeşitli silahlar ve mermiler ele geçirildi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde ruhsatsız silah taşıyan 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bulunan ormanlık alanda 1 kişinin ruhsatsız silah taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen şüphelinin üzerinde ve bölgede arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 60 tabanca fişeği, 52 av tüfeği fişeği, 3 tüfek şarjörü, tabanca şarjörü ve kasatura ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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