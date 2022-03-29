Yozgat'ta ramazan pidesine zam yapılmayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yozgat'ta ramazan pidesine zam yapılmayacak

AA - Ömer Ertuğrul - Güncel
 - Güncelleme:
Yozgat'ta ramazan pidesine zam yapılmayacak

Yozgat'ta ramazan pidesi fiyatlarında değişiklik yapılmadı, 200 gram sade pide 2 lira 75 kuruştan satılacak.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta ramazan pidesi fiyatlarında değişiklik yapılmadı, 200 gram sade pide 2 lira 75 kuruştan satılacak.

Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, AA muhabirine, ekmek ve pide fiyatlarında değişiklik yapılmadığını, mevcut fiyattan satılacağını söyledi.

Sade ramazan pidesinin 2 lira 75 kuruştan satılmaya devam edeceğini aktaran Altın, "Bu fiyat ramazanda da sürecek. Ancak vatandaşımız susamlı ve yumurtalı pide yaptırmak isterse o özel üretime girdiği için fiyat farkı oluşacaktır." dedi.

Fırıncı Ali Açıkgöz de ramazan hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirerek, "Vatandaşımızın en çok tercih ettiği yumurtalı susamlı pide 5 lira civarında satılacak." diye konuştu.

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Esnaf ve Sanatkarlar, Ramazan Pidesi, Yozgat, Altın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title