Yozgat Polis Eşleri Derneği, köy okulu öğrencileriyle buluştu.

Yozgat Polis Eşleri Derneği üyeleri köy okulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Polis Eşleri Derneği Yozgat Şube Başkanı Sevda Tecimer ve dernek üyeleri, Musabeyli köyü Şehit Mustafa Uğur İlkokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Dernek Başkanı Tecimer ve polis eşleri, kırtasiye ve spor malzemesi yardımında bulundu.

Polis eşleri, sınıflara Atatürk posterinin bulunduğu, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe panosunu hediye etti.