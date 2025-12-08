Yozgat'ta park halindeki halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Fatih Mahallesi'ndeki otobüs park alanında meydana gelen yangında, itfaiye ekipleri anında müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın, park halindeki halk otobüsünün motor kısmında başladı ve otobüste hasara yol açtı.
Yozgat'ta park halindeki halk otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fatih Mahallesi'ndeki otobüs park alanında bulunan 66 HO 1058 plakalı özel halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüste hasar oluştu.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel