Yozgat'ta Otomobilinde Uyuşturucuyla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
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Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine bir otomobili Sorgun ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, cezaevine gönderildi.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine bir otomobili Sorgun ilçesinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, cezaevine gönderildi.