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Yozgat'ta Otomobilin Hafif Ticari Araça Çarpması Sonucu 4 Kişi Yaralandı

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Yozgat-Sivas kara yolu Alaca kavşağında meydana gelen kazada, otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.

Yozgat'ta otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

A.Ş. idaresindeki 66 AC 272 plakalı otomobil, Yozgat- Sivas kara yolu Alaca kavşağında kırmızı ışıkta duran Ş.K. yönetimindeki 27 FK 255 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada, Ş.K. ile aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Kasım K, gazetecilere, Ağrı'ya doğru gittiklerini belirterek, "Kırmızı ışıkta beklerken arkadan gelen otomobil, bizim araca çarptı. 4 kişi yaralandı, bana bir şey olmadı. Gelirse mala gelsin, cana gelmesin." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Yozgat Sivas Otomobil Güncel Haberler

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