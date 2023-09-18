Yozgat'ta otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti
Yozgat'ta okuldan çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi, ehliyetsiz sürücü tarafından çarparak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan öğrenci hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ehliyetsiz sürücü ise polis tarafından yakalandı.
Yozgat'ta yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Atatürk yolu Cemil Çiçek Bulvarı üzerinde bulunan Bilim Teknik Koleji önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul çıkışı yolun karşı tarafına geçmek isteyen lise 2. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Nazik Nur İbiş'e ehliyetsiz sürücü E.B. (17) idaresindeki 38 ABC 430 plakalı otomobil çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisi ile kazada ağır yaralanan öğrenci, kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan ehliyetsiz sürücü emniyet ekiplerince yakalanırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. - YOZGAT