Yozgat'ta otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti

Yozgat'ta okuldan çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi, ehliyetsiz sürücü tarafından çarparak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan öğrenci hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ehliyetsiz sürücü ise polis tarafından yakalandı.