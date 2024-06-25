Yozgat'ta Otomobilde Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Yozgat'ta bir otomobilde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 330 sikke ve 49 altın obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, Sarıkaya ilçesinde durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu.

Araçta, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Roma dönemine ait 330 sikke ve 49 altın obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.T. hakkında adli işlem başlatıldı.