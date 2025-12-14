Haberler

Yozgat'ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Yozgat'ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Güncelleme:
Yozgat-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Olayda 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ta otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

D.S'nin kullandığı 66 AAN 801 plakalı otomobil, Yozgat- Ankara kara yolu Şefaatli Kavşağı'nda B.A. yönetimindeki 06 DBH 722 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan G.B. (55), M.S. (34), G.B. (16) ve D.S. (12) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
